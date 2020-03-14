В Польше и Финляндии сообщили об излечившихся от коронавируса

В Финляндии выздоровели восемь человек с коронавирусом, в Польше излечились 13 человек.

«Отличная новость. Первые восемь пациентов с коронавирусом в Хельсинки уже выздоровели. Спасибо, медики профессионалы» – сообщил главный врач муниципальной поликлиники Хельсинки Тимо Луккаринен, передает РИА «Новости».

Всего на данный момент в Финляндии зарегистрировано 210 зараженных коронавирусом.

Главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас сообщил, что в стране выздоровели 13 человек.

«Мы предполагали, что к концу недели у нас будет около сотни случаев. Мы делаем около 1500 тестов в день. У нас 13 выздоровевших. Это хорошая информация», – сказал Пинкас.

По последним данным, в Польше зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, два человека умерли. Более 500 госпитализировали с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на карантине.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.