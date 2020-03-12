Крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса в Липецке

В Липецке из-за введенного из-за опасности коронавируса запрета на проведение массовых мероприятий отменили запланированный на 15 марта автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, сообщили СМИ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «Вести.Липецк», глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во «ВКонтакте», что верующих просят «провести акафисты (хвалебные гимны) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса».

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.

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