В России зарегистрированы восемь новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрированы восемь случаев коронавируса, шесть больных – в Москве, двое – в Московской области, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – шесть больных в Москве, два в Московской области», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы, находятся в инфекционных боксах. Результаты анализов подтверждены.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – отметили в штабе.

Всего в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 – у граждан России, вернувшихся из Италии.

При этом известно, что у заболевшего коронавирусом в Москве ребенка полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

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Оперативный штаб Москвы отмечает, что ни один из взрослых пациентов не посещал работу в прошедшие дни, а ребенок не ходил в дошкольную группу. Со всеми пассажирами, вернувшимися в Москву из Италии теми же рейсами, уже связываются медицинские работники. Им сделана адресная СМС-рассылка о необходимости перейти в режим самоизоляции, немедленно вызвав скорую помощь.

Известно, что заболевшие вернулись в Москву рейсами S7 3584 Верона – Москва (29.02.2020), «Уральские авиалинии» Верона – Москва 3510 (29.02.2020), S7 3588 Верона – Москва (01.03.2020).

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Во вторник мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля в Москве из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.