Япония вывела на орбиту спутник-шпион

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А.

Космический аппарат уже вышел на заданную орбиту, передает РИА «Новости».

Спутник будет наблюдать за поверхностью планеты и делать снимки цифровой камерой. Отмечается, что в первую очередь он будет следить за Северной Кореей.

Ранее российский спутник «Космос 2542» заподозрили в слежке за американским спутником-шпионом.

После глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что Западу грозит опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты.