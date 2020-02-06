Пилот разъяснил вероятные причины жесткой посадки пассажирского самолета в Стамбуле с жертвами

При посадке самолета в плохих погодных условиях важна точность каждого движения, поэтому пилоту просто необходимо иметь большой опыт, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

Вечером 5 февраля в аэропорту Стамбула произошло крушение самолета, в результате которого погибли 3 человека, еще 179 получили ранения. Причиной жесткой посадки стали погодные условия, из-за которых лайнер не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе, пробил ограждение аэропорта и упал в овраг с 30-40 метровой высоты.

«Взлетно-посадочная полоса была влажная, поэтому на выкат самолета с нее повлиял нормативный коэффициент сцепления, а также сильный ветер и дождь. Возможно, пилоту не хватило мастерства, потому что здесь должен быть достаточно большой опыт посадки в таких условиях. Там буквально малейшее движение – и самолет сносит», – говорит Романов.

Бывают случаи, когда при сильном боковом ветре самолет садится не на взлетно-посадочную полосу, а на соседнюю рулежную дорожку, потому что в таких условиях очень искажается видимость в кабине пилота. Эксперт отмечает, что и для такой посадки нужно большое мастерство капитана воздушного судна.

«Для каждого пилота, самолета и аэропорта есть предельные условия, при соблюдении которых можно или нельзя производить посадку. На это влияют опыт, видимость, угроза погодных условий, характеристики судна и так далее. Непосредственно перед посадкой экипаж получает данные о погодных условиях, иногда учитываются сообщения других экипажей, которые произвели или не смогли произвести посадку, это все анализируется, и командир воздушного судна принимает решение – садиться или нет», – рассказывает Романов.

Если посадка была «поздней», с перелетом, то при сильном попутном ветре самолету может просто не хватить полосы, что и произошло в данном случае, объясняет эксперт.

В Сети опубликовали видео жесткой посадки лайнера, снятое камерой наблюдения.

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