Появилось видео жесткой посадки самолета в Стамбуле

В Сети появилось видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Видео с камеры наблюдения опубликовало турецкое информагентство DHA.

На кадрах видно, как самолет, выполнявший рейс Измир – Стамбул, на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва.

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, среди которых было два ребенка, и шесть членов экипажа. По данным генконсульства России в Стамбуле, россиян среди пассажиров не было, передает РИА «Новости».

Предварительной причиной трагедии называется непогода.

Напомним, в среду при жесткой посадке в стамбульском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся и разрушился на три части. Три человека погибли, 179 получили ранения.

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