Появилось видео прерванной в последний момент посадки Су-24 с невыпущенными шасси

Экипаж российского Су-24 почти совершил посадку с невыпущенными шасси, оцарапав нижнюю часть фюзеляжа, и вновь поднялся в воздух, сообщает телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах».

Инцидент произошел в январе 2020 года, утверждает автор публикации в своем телеграм-канале. К посту прикреплено соответствующее видео.

Где именно происходила посадка, не уточняется.

«Экипаж Су-24 уверен, что садится с выпущенными основными стойками шасси. Однако в реальности обе стойки даже не снялись с замков убранного положения», – говорится в сообщении.

Автор пояснил, что экипаж якобы не смотрел на реальные показания приборов, в том числе на сигнальные лампы выпуска шасси. При этом руководитель полетов (РП) заметил происходящее только в последние секунды перед касанием полосы, так как был ослеплен фарами.

«РП дал верную команду – «максимальные обороты» (а не «форсаж», при котором происходит кратковременное падение тяги двигателей). Но пока эти обороты выходили на максимальные – машина чиркнула задницей о взлетную полосу», – говорится в публикации.

Отмечается, что экипажу самолета повезло, но подобные инциденты происходят регулярно, хотя и не часто. «Новые поколения летчиков отплясывают на тех же граблях, где уже многократно отметились их предшественники», – заключил автор поста.

Ранее видеозапись с дозаправкой Су-30СМ и Су-24М в воздухе опубликовали в Сети.