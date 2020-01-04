Опубликовано видео дозаправки в воздухе Су-30 и Су-24

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4 января, суббота  |  Последнее обновление — 11:34  |  vz.ru
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«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

Межрегиональные авиаперевозки имеют и проблемы, и перспективыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Одним из главных успехов 2019 года стало расширение возможностей летать из одного региона страны в другой – минуя Москву. Как данная технология была реализована, какую роль в этом сыграло государство и российский лайнер «Суперджет» – и с какими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые пытаются расширить такие маршруты? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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США и Иран оказались на пороге войны

Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего ВостокаФото: кадр из видео
В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор, и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
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Убийство Сулеймани поднимает ставки

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны, члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
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Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Опубликовано видео дозаправки в воздухе Су-30 и Су-24

              4 января 2020, 10:49

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Морская авиация Южного военного округа отработала дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ и Су-24М, видео опубликовано в Сети.

              Истребители и бомбардировщики поднимались для учений с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. Было осуществлено более 70 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78, в ходе летных смен было совершено более 30 взлетов и посадок, сообщает «Звезда».

              В июне также была показана дозаправка истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе.


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