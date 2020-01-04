Опубликовано видео дозаправки в воздухе Су-30 и Су-24

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4 января, суббота | Последнее обновление — 11:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ВАДА назвало размер ежегодного взноса России
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«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний
2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США
Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса
США и Иран оказались на пороге войны
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Социальный расизм должен быть правильным
Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор, и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Убийство Сулеймани поднимает ставки
Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны, члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии
Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
Как планета встретила новый, 2020 год
Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планетыПодробности...
Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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Читайте нас на Facebook