Показана дозаправка в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

В Сети появилось видео дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летней подготовки экипажей Воздушно-космических сил России.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки.

Отмечается, что дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте 5-6 тыс. метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.

В Минобороны ранее отмечали, что воздушная заправка топливом является необходимым элементом подготовки летчиков дальней авиации. Она позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Ранее в Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США. На ролике можно разглядеть современную авионику самолета.

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