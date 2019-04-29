Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.

Видео снято в Далласе. На нем показывается дозаправка бомбардировщика в воздухе, также съемки проводятся в кабине самолета. По сравнению с одной из немногих фотографий старой версии этого бомбардировщика заметно множество отличий, пишет Aviationist.

Как и в более ранних версиях B-2, дроссельные рычаги находятся не на центральной консоли, а с левой стороны от пилотов. Каждое сиденье имеет собственные дроссели. Плановый навигационный прибор (навигационная панель) имеет треугольный значок самолета в центре, который заменил схематичное изображение самолета, использовавшееся в более ранних версиях.

Передняя панель (часть, соединенная с центральной консолью между двумя сиденьями) с индикаторами двигателя теперь заменена большим многофункциональным индикатором/дисплеем (МФД), на котором помещена электронная система пилотажных приборов с основными параметрами двигателя.

Также справа можно заметить дополнительный МФД – перед каждым пилотом теперь расположены три дисплея по Т-образной схеме. С их помощью можно выбирать необходимые параметры и просматривать их в любое время. Это своего рода мини-порталы, на главной странице которых можно выбрать различные подстраницы с конкретной информацией или функциями.

В верхнем ряду слева должна находиться EICAS (система индикации параметров работы двигателя и предупреждения об отказах), в центре – основной дисплей полета, справа – система управления полетом. Внизу находится плановый навигационный прибор. Он показывает ситуацию вокруг самолета – в том числе отображаются дружественные или вражеские объекты, угрозы, путевые точки и т. д.

В радиостанциях самолета настроены две частоты УВЧ. Заметна также американская система военной УКВ радиосвязи Have Quick. На панели видно сообщение «ANT DPLOYD», что означает «Развернутая антенна» над радиоуправлением Link 16 (тип военной тактической сети обмена данных, используемый США и странами НАТО).

Портал отмечает, что нынешняя кабина B-2 сильно изменилась с момента ввода самолета в эксплуатацию в результате многочисленных модернизаций авионики в течение многих лет. При этом, как сообщалось в июле 2018 года, ВВС США собираются в дальнейшем оснастить боевые самолеты B-2, F-35 и F-15 передовым искусственным интеллектом.