Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер Михаил Мишустин доложил ему об оптимизации административных процедур по цифровизации. Теперь, отметил российский лидер, ожидается прорыв в дебюрократизации.

«Знаю, что вы уже проводите серьезную оптимизацию административных процедур, активизировали внедрение передовых цифровых технологий в деятельности министерств, ведомств. Вот Михаил Владимирович вчера вечером только мне рассказывал об этом, здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что изменения в первую очередь должны почувствовать граждане, семьи и бизнес, которые должны увидеть, что государственную или муниципальную поддержку, услугу, соцпомощь стало получать комфортнее, проще и удобнее, легче открыть и завести новое дело.

«Словом, уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», – сказал Путин, попросив подготовить необходимую нормативную базу и оперативно принять ее, наладить работу на местах.

Мишустин на встрече правительства с Путиным, в свою очередь, заявил, что главной задачей правительства является создание уверенности у людей в завтрашнем дне.

Путин отметил, что все организационные вопросы, касающиеся формирования правительства, уже решены, в связи с чем «важно активно наращивать темп по всем ключевым направлениям» работы, а главными целями назвал выход на «устойчивый рост реальных доходов и повышение качества жизни граждан», передает ТАСС.

«На это нужно нацелить усилия всего правительства, не делить условно на финансово-экономический, социальный блок, на отраслевые блоки и так далее. Это должна быть коллективная командная работа, нацеленная на конечный результат», – подчеркнул президент.

На прошлой неделе Мишустин отметил, что цифровизация приводит к исчезновению целых секторов экономики вместе с предприятиями и рабочими местами.