Погребинский оценил «слова Помпео» о российском Крыме

«Помпео мог сказать, что вопрос Крыма – не самая актуальная тема. Но сказать о том, что Крым для Украины потерян – это противоречит официальной позиции Вашингтона», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал опубликованные в украинских СМИ слова госсекретаря США о том, что Крым навсегда потерян для Украины.

«Мне трудно представить, что Помпео – опытный политик с многолетним стажем – может позволить себе такие высказывания. Потому что они стопроцентно станут публично известными и точно не пойдут на пользу избирательной кампании Трампа. Поэтому я сомневаюсь в достоверности этих слов», – сказал Михаил Погребинский.

По его словам, «возможно во время встречи акценты были расставлены иначе».

«Например, он мог сказать, что вопрос Крыма – не самая актуальная тема. Это я допускаю. Но сказать о том, что Крым для Украины потерян – это противоречит официальной позиции Вашингтона, которая многократно была озвучена и описана в законодательных актах Конгресса и Сената. Кроме того, Помпео публично сказал на пресс-конференции с Зеленским, что США никогда не признают Крым российским», – добавил собеседник.

«С другой стороны, мы уже слышали и видели, что

Помпео был в каком-то психологически неустойчивом состоянии.

Если он матерился с журналисткой, которая его спросила об Украине – это тоже говорит о том, что в таком состоянии он мог брякнуть, что угодно», – предположил эксперт.

При этом политолог обратил внимание на тот факт, что утечку слов Помпео опубликовало украинские издание «Новое время». По его словам, «это мусорный журнал». «Грубый, хамский и антироссийский. Он издается близкими к Джорджу Соросу структурами, и печатаются там только отчаянные русофобы», – заключил Погребинский.

Напомним, 31 января Помпео посетил Украину, где провел ряд встреч. На одной из них «крымская активистка» Эмине Джапарова обратилась к США с просьбой не забывать про Крым и помочь организовать конференцию по Крыму в Вашингтоне, пишет «Новое время».

Участники встречи рассказывают, что у Помпео были «несколько другие приоритеты». По его словам, «Крым потерян» и «мировые игроки это понимают». Как рассказали участники встречи, Помпео заявил, что «Украина отдала Крым», а Россия – не та страна, «у которой что-то можно забрать».

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