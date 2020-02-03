Пекин счел чрезмерными принятые Вашингтоном в связи с коронавирусом меры

Американские власти приняли чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением коронавируса, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Правительство США до сих пор не оказало нам какой-либо существенной помощи, однако оно было первым, кто эвакуировал сотрудников своего посольства, и первым, кто ввел запрет на въезд иностранцам, посещавшим Китай», – сказала она, передает ТАСС.

По ее словам, такие действия Вашингтона лишь способствовали распространению паники и страха.

«Даже американские СМИ и эксперты усомнились в решении правительства, заявив, что ограничения со стороны правительства Штатов – это то, против чего выступает ВОЗ, и что США поддаются чрезмерной панике», – указала дипломат.

Тем временем председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, число жертв составило 361 человек. Кроме того, от коронавируса зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.

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