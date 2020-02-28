На Северном флоте сформирована новая дивизия ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) российской Арктики совершенствуется, в регионе сформирована еще одна дивизия ПВО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО», – передает ТАСС слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что под надежной защитой находится Северный морской путь.

«Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне», – сказал Шойгу.

По его словам, министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе.

«Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», – сказал Шойгу.

В феврале источник в ОПК сообщил, что способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н» будут развернуты на Кольском полуострове до конца 2020 года.

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