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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    14 января 2025, 19:10 • Новости дня

    Батальон «Донбасс» ВСУ внесен в реестр террористических организаций в России

    Росфинмониторинг причислил батальон «Донбасс» ВСУ к террористическим организациям

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон «Донбасс» ВСУ включен в список террористических организаций в России, согласно решению Росфинмониторинга, а также трое иностранных наемников причислены к террористам.

    Как сообщает ТАСС, батальон «Донбасс» ВСУ был включен в перечень террористических и экстремистских организаций в России. Решение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга. Это террористическое сообщество было организовано на основе батальона территориальной обороны «Донбасс» Нацгвардии Украины.

    Росфинмониторинг также внес в список террористов иностранных наемников: Левана Беруашвили и Алекси Бибичадзе из Грузии, а также Шарунаса Ясюкевичюса из Литвы. Эти лица ранее обвинялись Следственным комитетом России в участии в террористических актах на территории Курской области.

    Кроме того, в том же списке значится Деррик Бейлс, гражданин США, который также был обвинен в участии в террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и Кирилл Канахин получили пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область. Росфинмониторинг включил российское структурное подразделение «Аум Синрике*» в перечень террористов и экстремистов. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан*» из списка запрещенных организаций в России.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    14 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ

    Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте

    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Обстановка на фронте для вооруженных сил Украины остается сложной, в частности, на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    «На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.

    Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.


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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Украинские СМИ раскрыли зарплату Зеленского

    Украинские СМИ выяснили, что зарплата Ермака в несколько раз больше зарплаты Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли зарплату Зеленского
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. гривен в месяц, что примерно равняется 68 тыс. рублей, глава офиса Зеленского Андрей Ермак получает 121 тыс. гривен, что составляет примерно 294 тыс. рублей, сообщают украинские СМИ.

    Издание «Политика страны» пишет, что президентская зарплата Зеленского составляет 28 тыс. гривен (около 68 тыс. рублей), в то время как глава его офиса Ермак получает больше президента – около 121 тыс. гривен, что примерно 294 тыс. рублей, передает Ura.Ru.

    Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году возглавил рейтинг украинских министров по размеру зарплаты с доходом 34,9 тыс. долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах семьи за 2023 год с суммой 12,5 млн гривен (более 316 тыс. долларов).

    В 2019 году появилась информация о наличии у Зеленского офшорных счетов на Кипре.

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    14 января 2025, 09:22 • Новости дня
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате массированной атаки беспилотников на Саратов и Энгельс повреждены два промышленных предприятия, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.

    По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.

    Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.

    Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

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    14 января 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленные пограничники рассказали о пьянстве до смерти в ВСУ

    Пленные украинские пограничники сообщили о смертях от пьянства и наркомании в ВСУ

    Пленные пограничники рассказали о пьянстве до смерти в ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Среди военнослужащих ВСУ на фоне усталости и низкого морального состояния широко распространены употребление наркотиков и алкоголя, что приводит к смертельным случаям, рассказали пленные украинские пограничники.

    На фоне усталости и деморализации среди военнослужащих ВСУ процветает употребление наркотиков и алкоголя, что иногда заканчивается смертельными случаями, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали украинские пограничники, которые недавно сдались в плен на границе с Белгородской областью. Пленные отмечают, что в условиях отсутствия отдыха и плохого морального состояния употребление запрещенных веществ становится обычным явлением.

    Один из пленных, Руслан Задорожный, военнослужащий 1-го пограничного отряда, рассказал о случае, когда его сослуживец выпил спирт или водку и умер во сне. В другом случае, по словам инспектора погранслужбы Александра Бычко, военнослужащие употребляли суррогатный алкоголь и психотропные вещества, что также приводило к летальным исходам. Эти случаи, как отмечают пленные, происходят регулярно, а инструкции и предупреждения не помогают предотвратить трагедии.

    По информации источника в силовых структурах России, группа из шести сотрудников государственной пограничной службы Украины сдалась в плен в канун Рождества. Их показания иллюстрируют сложную моральную и психологическую ситуацию, в которой оказались военнослужащие ВСУ на линии фронта.

    На прошлой неделе военнослужащая ВСУ Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат.

    В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 были признаны пригодными к боевым задачам, тогда как остальные были «старыми, больными или алкоголиками», пишет Guardian.

    Ранее некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения. А прошлый летом батальон украинских войск был уничтожен под Часовым Яром из-за действий нетрезвых командиров.

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    14 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на вторник с украинской территории запустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Брянской области, эти действия не останутся без ответа, сообщило Минобороны России.

    С контролируемой киевским режимом территории по российскому региону запустили шесть ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал, жертв также не последовало, все объекты на территории региона остались в целости и сохранности.

    Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты Storm Shadow. Минобороны заявило, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа, и обещает соответствующие меры в ответ на нападение.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за минувшую неделю сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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    14 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году

    Патрушев: Украина может прекратить существование в 2025 году

    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

    Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государственное образование, передает ТАСС. Такое мнение Патрушев выразил в интервью для издания KP.RU.

    Патрушев отметил, что его особенно беспокоит распространение неонацистской идеологии и русофобии на Украине. Он подчеркнул, что эти явления разрушают города, которые ранее были процветающими, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.

    «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.

    Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.

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    14 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Задержанный агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный агент Украины признался, что планировал теракт с использованием яда против работников предприятия ОПК в Ярославской области после получения предложения от представителя Украины через Telegram.

    Задержанный агент Украины признался в подготовке теракта на одном из предприятий ОПК в Ярославской области, передает РИА «Новости».

    На видеозаписи мужчина заявил о получении предложения через сеть Telegram совершить теракт с использованием яда. Он согласился на это предложение, планируя отравить сотрудников предприятия.

    Злоумышленник также сообщил, что ранее размещал в соцсетях призывы к прекращению спецоперации и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.

    На данный момент проводятся следственные действия, которые помогут выяснить возможные связи задержанного с другими участниками зарубежных диверсионных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с помощью токсичных химикатов, которые подозреваемый планировал ввести через систему вентиляции автомобилей работников.

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    14 января 2025, 12:15 • Новости дня
    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена

    Депутат Госдумы Колесник: Киев атаками БПЛА ВСУ по России создает эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена

    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    @ Андрей Васильев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства в США Джо Байдена, чтобы повысить градус конфликта. При Дональде Трампе Киеву выпрашивать вооружение у Запада станет намного труднее, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

    «ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так Киев провоцирует нас на ответный удар по гражданским, а не по критическим и военным объектам, не по скоплению войск, не по учебным центрам. Тогда Зеленский и его команда раскачали бы эту тему на мировых площадках. Но мы им таких поводов не давали и давать не намерены», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Конечно, иногда и у нас «горячие головы» призывают к подобным шагам. Но, говоря сухим военным языком, нам это не принесет никакой тактической или стратегической пользы», – продолжил собеседник.

    «Здесь важно отметить: Вооруженные силы России сопрягают удары по военной инфраструктуре Украины с боевыми успехами непосредственно на фронте в зоне СВО. Тогда как ВСУ в столкновении с военными катастрофически проигрывают и могут вредить только гражданским. Хотя и тут их успехи весьма невелики – благодаря слаженной работе нашей ПВО», – указал он.

    «Как бы то ни было, Зеленский пытается создать максимальную эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена. Так как Трамп уже заявил о своих приоритетах, Киев допускает, что через неделю для него все может измениться далеко не в лучшую сторону. Вероятно, выпрашивать боеприпасы и деньги будет все сложнее, отсюда паника. Эти атаки ВСУ по российским гражданским объектам можно назвать паническими», – сыронизировал депутат. «Впрочем, Запад зря взрастил этого монстра – эти штыки могут быть обращены и против самой Европы и даже США», – резюмировал Колесник.

    В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В ходе массированной атаки беспилотников на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Также ПВО отразила  ракетный удар по Брянской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Курскую область. В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено 14 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Никто не пострадал. «Разрушений на земле нет», – сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО ликвидировала большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. Занятия в школах проходят в дистанционном режиме.

    Кроме того, в Энгельсе начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. «В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», – сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. Чиновник добавил, что «в ближайшее время давление будет восстановлено».

    В Казани также из-за опасности атаки БПЛА утром во вторник закрыли аэропорт. Буквально через несколько часов тем же утром закрыли воздушную гавань Бегишево в Нижнекамске.

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    14 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила изданию Suddeutsche Zeitung о «возможной угрозе» со стороны России в связи с поставками немецкого оружия Украине.

    По ее словам, Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, что якобы может привести к повышению уровня «угрозы» со стороны России, передает RT.

    Фезер подчеркнула, что ведет переговоры с компаниями о необходимости усиления защиты, особенно в секторе оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    14 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.

    Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».

    В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».

    «Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.

    Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска продвинулись в глубину обороны украинской армии, освободив два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Терны в ДНР, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и пять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Восточной» группировки освободили населенный пункт Нескучное в ДНР. На этом направлении противник потерял до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» поражены пять механизированных бригад ВСУ и две бригад нацгвардии, украинская сторона потеряла до 500 человек, боевую бронированную машину, восемь орудий полевой артиллерии.

    Средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.

    В предыдущие сутки ВС России освободили Песчаное в Донецкой народной республике.

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