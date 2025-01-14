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Батальон «Донбасс» ВСУ внесен в реестр террористических организаций в России
Росфинмониторинг причислил батальон «Донбасс» ВСУ к террористическим организациям
Батальон «Донбасс» ВСУ включен в список террористических организаций в России, согласно решению Росфинмониторинга, а также трое иностранных наемников причислены к террористам.
Как сообщает ТАСС, батальон «Донбасс» ВСУ был включен в перечень террористических и экстремистских организаций в России. Решение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга. Это террористическое сообщество было организовано на основе батальона территориальной обороны «Донбасс» Нацгвардии Украины.
Росфинмониторинг также внес в список террористов иностранных наемников: Левана Беруашвили и Алекси Бибичадзе из Грузии, а также Шарунаса Ясюкевичюса из Литвы. Эти лица ранее обвинялись Следственным комитетом России в участии в террористических актах на территории Курской области.
Кроме того, в том же списке значится Деррик Бейлс, гражданин США, который также был обвинен в участии в террористической деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и Кирилл Канахин получили пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область. Росфинмониторинг включил российское структурное подразделение «Аум Синрике*» в перечень террористов и экстремистов. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан*» из списка запрещенных организаций в России.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ