Россия решила развернуть на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»

Способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н» будут развернуты на Кольском полуострове до конца 2020 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, к концу 2020 года ракетоопасные направления в зоне ответственности Северного флота будут мониторить пять «охотников за гиперзвуком», передает ТАСС.

«Для повышения боевого потенциала Северного флота на Кольском полуострове в 2020 году будут развернуты две станции «Резонанс-Н». Один радар уже ставят на позицию, второй привезли на полуостров и планируют развернуть до конца 2020 года», – сказал источник.

В январе стало известно, что Генштаб ВС России решил удвоить число РЛС «Резонанс-Н» в Арктике до десяти, разместив пять дополнительных станций к востоку от Новой Земли.

Ранее флот получил три РЛС «Резонанс-Н»: две в Архангельской области, еще одну на Новой Земле.

Радиолокационные станции «Резонанс-Н» работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, позволяющий обнаруживать самолеты и крылатые ракеты «стелс», а также гиперзвуковые цели, летящие на скорости до 20 скоростей звука. «Резонансы» видят аэродинамические цели на дальности 600 км, баллистические – на дальности до 1200 км.

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