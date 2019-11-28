Завершена подготовка к боевому дежурству РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле

Третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н», способный обнаруживать гиперзвуковые аппараты и самолеты-невидимки, подготовлен к боевому дежурству на Новой Земле, заявил гендиректор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.

«Третья в Арктике РЛС «Резонанс-Н» развернута на Новой Земле. Она включена, настроена, прошла все испытания, принята военными и готова к заступлению на боевое дежурство в составе Северного флота», – передает ТАСС слова Назаренко.

Он отметил, что «конкретная дата постановки радара на боевое дежурство будет определена Министерством обороны».

Напомним, 24 октября Назаренко заявил, что третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н», способный обнаруживать воздушные стелс-цели, крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года.

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