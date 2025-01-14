Лавров стукнул ручкой о микрофон, заявляя о влиянии НАТО на ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Подчеркнув, что Евросоюз создавался для европейцев, но теперь должен следовать указаниям НАТО в случае войны, Лавров стукнул ручкой по микрофону, передает «Российская газета».

Дипломат отметил, что не только Евросоюз, но и Швейцария оказываются вовлеченными в так называемый военный шенген. По словам Лаврова, это свидетельствует о расширении влияния НАТО и нарушении обещаний альянса об отказе от доминирования.

Министр также напомнил о продвижении НАТО к границам России, расширении альянса, а также планах по размещению военных баз в Крыму и на Азовском море. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат договоренностям ОБСЕ, которые исключают доминирование одной страны или организации.

Ранее Лавров заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток.