Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.7 комментариев
Умерла народная артистка России Добровольская
Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни, сообщили в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.
Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью, сообщается на сайте МХТ. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Добровольская была ведущей актрисой Художественного театра, где за свою карьеру сыграла десятки главных ролей.
Накануне стало известно, что актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни.