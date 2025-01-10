Умерла народная артистка России Добровольская

Tекст: Валерия Городецкая

Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью, сообщается на сайте МХТ. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Добровольская была ведущей актрисой Художественного театра, где за свою карьеру сыграла десятки главных ролей.

Накануне стало известно, что актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни.