США обсудили с Финляндией «злонамеренную деятельность» России

В Вашингтоне прошла встреча руководителей внешнеполитических ведомств США и Финляндии Майка Помпео и Пекки Хаависто, сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Как заявила Ортагус, Помпео и Хаависто обсуждали противодействие «злонамеренной деятельности» Москвы и Пекина, а также совместные шаги в области безопасности и обороны, передает RT.

Осенью Хаависто призывал прилагать больше усилий, чтобы улучшить отношения с Россией.