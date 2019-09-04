Глава МИД Финляндии призвал ЕС улучшить отношения с Россией

Решение глобальных кризисов очень трудно представить без участия России, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером», – сказал Хаависто в интервью газете Financial Times.

Глава МИД подчеркнул, что Евросоюзу следует прилагать больше усилий, чтобы улучшить отношения с Россией. По его словам, это необходимо для того, чтобы усилить безопасность в европейском регионе на фоне Brexit, трансатлантической напряженности и международных конфликтов, передает РИА «Новости».

Министр также высказал мнение, что новую возможность для улучшения отношений России и ЕС может предоставить смена власти на Украине.

«Теперь (в Киеве) новое руководство, и мы, конечно, можем считать, что это новая возможность», – отметил он.

Напомним, 21 августа Путин прибыл с визитом в Финляндию, одной из тем переговоров с главой Финляндии Саули Ниинисте стали возможные перспективы восстановления конструктивного диалога России и ЕС.