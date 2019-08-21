Путин прибыл в Финляндию

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии Саули Ниинисте.

Из международного аэропорта Вантаа глава российского государства отправится в президентский дворец, где начнутся переговоры двух лидеров, передает ТАСС.

После встречи запланирована пресс-конференция.

Затем Путин и Ниинисте на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг, где состоится рабочий обед, в ходе которого президенты продолжат переговоры. Финская сторона анонсирует, в том числе, беседу президентов в формате один на один.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, помимо обсуждения перспектив восстановления конструктивного диалога России с Евросоюзом, участники переговоров намерены затронуть вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в Арктике, отмечает РИА «Новости».

Также среди тем переговоров – перспективы восстановления конструктивного диалога России и Европейского союза в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС, а также вопрос безопасности в районе Балтийского моря, «включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров военной авиацией», отметил помощник российского президента.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщал, что планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Хельсинки обсудить геополитическую ситуацию и Украину.

Говоря о вопросах двусторонней повестки, президент Финляндии не исключил, что обсудит с Путиным возможность введения электронных виз для посещения отдельных регионов РФ финскими гражданами.