Президент Финляндии назвал темы для обсуждения при встрече с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Хельсинки обсудить геополитическую ситуацию и Украину.

«Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель – обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским» – сказал Ниинистё, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет.

На вопрос, будет ли затронута тема акций протеста в Москве, он ответил: «Эту тему только что обсуждали Путин и президент (Франции Эммануэль) Макрон во Франции. Да, вероятно, мы тоже об этом поговорим».

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России в ходе визита в Финляндию, который состоится 21 августа, планирует обсудить отношения России и ЕС в контексте текущего председательства Хельсинки в Совете Евросоюза.

В понедельник состоялся визит российского президента во Францию. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.