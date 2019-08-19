Переговоры Путина и Макрона завершились

Около 2,5 часов продолжались переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают информационные агентства.

Переговоры лидеры двух стран провели после совместной пресс-конференции. В Кремле пояснили, что такую «несколько странную» программу предложил Париж, передает «Интерфакс».

От России в переговорах участвовали также помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров, посол в Париже Алексей Мешков.

После встречи начался рабочий ужин с участием президентов России и Франции, передает РИА «Новости».

Напомним, Макрон заявил о «глубокой вере» в Европу от Лиссабона до Владивостока.

Лидеры двух стран обсудили отношения ЕС и России, а также вопросы мирового значения.

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