Макрон заявил о «глубокой вере» в Европу от Лиссабона до Владивостока

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, мировой порядок в настоящее время переживает исторический момент.

«Наш мировой порядок переживает исторический момент», – отметил французский лидер, передает РИА «Новости».



«Отношения между Францией и Россией, Россией и ЕС - играют решающую роль. Я говорил это много раз... Россия - европейская (страна). И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», – заявил Макрон.

Путин в ответ на заявление коллеги отметил, что еще генерал Шарль де Голль «высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала». Президент добавил, что Россия «простирается до Тихого океана», и все эти территории являются пространством европейской культуры.

Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективу улучшения отношений между Россией и ЕС на фоне смены состава Еврокомиссии, отметил, что «то, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным».



«Я думаю, что если мы будем об этом думать, будем ставить перед собой такие цели, а они, безусловно, стратегического смысла, очень важны и для Европы, если она хочет сохраниться как центр цивилизации, и для России. И если мы будем вместе над этим работать, то рано или поздно, когда-нибудь мы подойдем к решению этой проблемы - в той или другой форме, это неважно. Важно выбрать путь и потихонечку, соразмерно с условиями сегодняшнего дня двигаться в правильном направлении», – сказал Путин.

Президент Владимир Путин прибыл во Францию на встречу со своим коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе переговоров главы государств обсудили отношения ЕС и России, а также вопросы мирового значения.

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