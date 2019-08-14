Финляндия анонсировала визит Путина 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа по приглашению президента республики Саули Ниинисте, сообщили в правительственной канцелярии.

«Президент Ниинисте и президент Путин проведут официальные переговоры в президентском дворце. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудят региональные и международные вопросы», – передает ТАСС сообщение канцелярии.

Там уточнили, что после встречи президенты проведут пресс-конференцию, после которой будет дан ужин в Морской крепости Суоменлинна.

Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ходе визита во Францию 19 августа обсудит с главой Франции Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину.



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