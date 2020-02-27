Киев ради идеи «голодомора-геноцида» проигнорировал 2,5 млн жертв голода в СССР

Российское посольство в Германии раскритиковало опубликованное немецкими СМИ письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе.

Мельник заявил, что «сталинский режим» якобы организовал «геноцид», жертвами которого стали не менее 3,9 млн украинцев. При этом дипломат утверждает, что действия руководства СССР были направлены именно против украинского крестьянства, сопротивлявшегося «насильственной коллективизации». Мельник признает, что также погибли «почти 1,5 млн казахов», и заявляет, что у Сталина был «план уничтожить этнические группы».

Мельник считает, что Берлин отказывается признавать голодомор геноцидом из-за опасений «вызвать раздражение» России, где, по словам украинского посла, «возрождается культ Сталина», передает РИА «Новости».

Российские дипломаты отметили, что Мельник даже не пытается понять «причины событий тех лет» и не «опирается на исторические документы», а лишь «кромсает общую историю» и «сортирует» граждан некогда одной страны и жертв общей трагедии на национальные категории».

Посольство России указывает, что украинцы, согласно заявлению Мельника, стали жертвами «геноцида», казахи – «жертвами политики Сталина по уничтожению стремившихся к независимости этнических групп», а остальных Мельник «предпочитает не замечать вовсе», хотя «на российской части СССР» от голода погибли 2,5 млн человек. Однако жертвы голода в РСФСР в украинскую концепцию «голодомора-геноцида» не вписываются.

«Они на другой стороне истории», – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что такого же «подхода посол Украины безапелляционно требует от международного сообщества».

В российском посольстве заявили, что «печально наблюдать, как политическая целесообразность полностью затмевает совесть».

Осенью МИД Германии заявил, что правительство ФРГ не считает, что голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х можно называть геноцидом украинского народа.

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