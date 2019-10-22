Германия отказалась признавать украинский «голодомор» геноцидом

Правительство ФРГ не считает, что голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х можно называть геноцидом украинского народа, заявил госминистр МИД Германии Михаэль Рот.

Так он ответил на петицию с просьбой к бундестагу признать «голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима», передает РИА «Новости».

Рот подчеркнул, что события того времени – «ужасающая катастрофа, за которую несут ответственность люди и которая привела к миллионам смертей». При этом он уточнил, что нужно различать политическую и международно-правовую оценку.

Кроме того, дипломат объяснил, что определение геноцида появилось в международном праве лишь с 1948 года.

«Федеральное правительство не считает возможным, что события, которые произошли до 1948 года, могут быть охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом», – заявил министр.

Напомним, петиция о признании «голодомора» на Украине 1932-1933 годов геноцидом появилась на сайте немецкого бундестага в мае 2019 года и собрала более 56 тыс. подписей. Таким образом она преодолела необходимый для рассмотрения порог – 50 тыс. подписей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В этих заявлениях Украину поддерживали США на волне антироссийской кампании на Западе.

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