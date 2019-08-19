Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать «голодомор» актом геноцида украинского народа», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Ранее Зеленский избегал темы «голодомора» в публичных выступлениях. При этом на Украине его критиковали за то, что он позволял себе шутки над этой темой.

Стоит отметить, что во время голодомора в СССР погибли порядка восьми миллионов человек. Из них на Украине – 3-3,5 млн, еще 2 млн – в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 млн – в РСФСР.

Однако в 1990-х годах украинские политики начали говорить о голоде 30-х годов как о «геноциде украинцев». В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, которая узаконила это мнение.

Украину в этих заявлениях поддерживали США на волне антироссийской кампании на Западе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как миф о «голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским.