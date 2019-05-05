Зеленского попросили не «глумиться над памятью репрессированных» в день инаугурации

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что 19 мая – неудачная дата для инаугурации президента страны Владимира Зеленского, так как на Украине это день памяти жертв политических репрессий.

«Дата крайне неудачна – это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий», – написал Вятрович в своем Facebook.

Позже он также заметил, что второй тур выборов состоялся накануне дня рождения Владимира Ленина. Кроме того, 19 мая при советской власти отмечали день рождения всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

«Похоже, что ностальгия по «советскому образу жизни» останется лейтмотивом и политического творчества Зе. Где-то она осталась в глубинах подсознания в формах чисто советского КВН. Теперь перекочует еще и в политику. И ничего не поделаешь», – считает Вятрович.

Дату 19 мая предлагает сам Зеленский, однако в Верховной раде считают, что инаугурацию нужно провести 28 мая, чтобы у избранного президента не было права распустить парламент.