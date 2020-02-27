Адвокаты поспорили о появлении следов наркотиков на волосах Голунова

Проведенная в прошлом году экспертиза подтвердила наличие на волосах журналиста Ивана Голунова следов наркотиков, заявил адвокат основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

«Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России. Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова был обнаружен мефедрон, фенилпентан и кокаин», – приводит его слова ТАСС.

По словам представителя защиты, с результатами экспертизы его ознакомили только 27 февраля. «Не знаю, почему этого не сделали раньше», – добавил он.

Представитель Голунова Сергей Бадамшин подтвердил, что такая экспертиза действительно проводилась, но наркотические вещества были обнаружены на поверхности волос, а не в самих волосах.

«Мы связываем появление наркотических веществ на внешней поверхности волос с физическим контактом с сотрудниками полиции, которые подкинули наркотики Голунову», – сказал Бадамшин.

«Наркотики на волосах Голунова – это один из эпизодов фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Так же, как подкинули наркотики, так же и нанесли их на внешнюю поверхность волос», – отметил он.

Ранее экс-полицейский Денис Коновалов, который обвиняется в фальсификации доказательств против Голунова, признал вину, а также дал изобличающие показания на своего начальника Игоря Ляховца, который может быть организатором преступления.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.