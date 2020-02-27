Белорусский эксперт назвал причину громких заявлений Лукашенко в последнее время

Взгляд
27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
Перейти а раздел…

Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMA/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
Перейти а раздел…

Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Турция заявила о необходимости режима перемирия в Идлибе
              Эрдоган заявил о развитии событий в Идлибе в пользу ТурцииВсе рейсы из Италии перевели в один терминал ШереметьевоНа Украине запретили ретрансляцию трех российских каналовРоссия ограничит авиасообщение с Ираном
              Боевики перекрыли шоссе Дамаск – АлеппоЗахарова назвала причину обострения ситуации в СирииОбновление Android сломало смартфоны XiaomiВ США возмутились из-за старого интервью жены Сандерса RT
              Партия «Голос» придумала план по возвращению ДонбассаВ Турции заявили о переговорах с Россией для открытия неба над Сирией для беспилотниковГрузинский министр заявил об участии армянских военных в учениях НАТОУмер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

              Главная тема


              Как Украина мешает России принять наследство СССР

              ситуация в Сирии


              Стало известно об активных попытках боевиков сбить российские самолеты в Идлибе

              союзное государство


              Лукашенко заявил о готовности к интеграции с Россией «без понуждения»

              смертельное заболевание


              Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              особый случай


              Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

              Трамп – Сандерс


              За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?

              Белорусский эксперт назвал причину громких заявлений Лукашенко в последнее время

                 27 февраля 2020, 20:50
              Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Чем ближе выборы президента Белоруссии, тем больше громких заявлений будет делать Александр Лукашенко. Очевидно, что он ищет любой способ, чтобы спровоцировать скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Так он прокомментировал обвинения в «понуждении к интеграции», которые Лукашенко выдвинул в адрес России.

              «После того, как Александр Лукашенко 8 декабря 2019 года отказался подписывать соглашение об углублении интеграции в рамках Союзного договора, эта тема ушла из российской прессы. Похоже, Москва больше не рассчитывает на то, что с Лукашенко можно какую-то кашу сварить. Это очевидный момент, поэтому Лукашенко пытается привлечь к себе какое-то внимание, но на него уже мало внимания обращают», – полагает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

              Лукашенко в четверг обвинил Россию в некоем «понуждении к интеграции». Белорусский лидер, на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, заявил: «Новый термин появился в Союзе (России и Белоруссии) – «понуждение к интеграции». И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чем идет речь».

              Как сообщает РИА «Новости», Лукашенко напомнил, что он – наряду с первым президентом России Борисом Ельциным – выступал за реальную интеграцию «наших государств, экономик... и так далее», но «сохраняя суверенитет и независимость». «Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня», – подчеркнул президент Белоруссии. Лукашенко усмотрел «понуждение» в ценообразовании на российский газ. Он заявил, что на фоне переговоров о сохранении цены на уровне 110 долларов за тысячу кубометров газа стоимость на бирже снизилась ниже ста долларов. Россия, по утверждению Лукашенко, называет цену в 127 долларов за тысячу кубов «благом» для Белоруссии. При этом он заявил, что Польша американский СПГ по цене 90 долларов.

              «Бывший премьер-министр Белоруссии Мясникович, с которым встречался Лукашенко, с 1 февраля возглавляет Евразийскую комиссию, один из руководящих органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В данном случае белорусская сторона может тормозить развитие интеграционных процессов», – считает Болкунец. Эксперт полагает, что неспроста Лукашенко упомянул право вето Белоруссии в ЕАЭС. «Это может насторожить других членов Евразийского союза», например, Армению, полагает собеседник. «И это может означать, что Лукашенко может пытаться использовать площадку Евразийского экономического союза для своих политических целей», – считает Болкунец. Эксперт полагает: речь может идти как об очередном раунде торга с Москвой о ценах на топливо, так и о политической игре Лукашенко перед президентскими выборами, которые должны состояться не позднее 30 августа.

              На ваш взгляд

               
              Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?


              Обсуждение: 80 комментариев
              Белорусский лидер не в первый раз пытается использовать ЕАЭС как инструмент для продвижения своих интересов, отметил Болкунец. Он напомнил, что год назад глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с застрявшим лифтом – по мнению Болкунца, российский министр фактически обвинил в блокировании решений именно Белоруссию.

              В ходе нынешнего торга о ценах на нефть Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.  Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию этим топливом.

              Впрочем, в минувшую пятницу Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента России Владимира Путина по ситуации с нефтью, вопрос с поставкой которой негативно отразился на отношениях Москвы и Минска.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............