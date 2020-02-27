Лукашенко пожаловался на «понуждение к интеграции» с Россией

Белоруссия привержена реальной интеграции в рамках Союзного государства с Россией, но без понуждения, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции – без понуждения к интеграции. Новый термин появился в Союзе – «понуждение к интеграции». И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чем идет речь», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что с первым президентом России Борисом Ельциным Минск всегда инициировал реальную интеграцию государств, их экономик, жизни людей, но с сохранением суверенитета и независимости.

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде.

«Просто то, что происходит с Белоруссией, – это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для кого-то и в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели [публикации] и президенту России передали все, что пишут о Белоруссии, белорусском президенте и так далее. Но ладно, это их дело», – сказал Лукашенко.

В пятницу Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента России Владимира Путина по ситуации с нефтью, вопрос с поставкой которой негативно отразился на отношениях Москвы и Минска.

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