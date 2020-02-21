Лукашенко получил «неожиданное предложение» от Путина

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента России Владимира Путина.

Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым извинился за опоздание и сообщил, что говорил по телефону с президентом Владимиром Путиным.

«Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся просчитать его», – приводит слова Лукашенко БелТА.

«Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 млрд долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 млн долларов. Он сказал: мы 300 млн долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», – заявил Лукашенко.

По его словам, это «хоть какой-то путь к развязке споров». «Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России», – добавил Лукашенко.

«Просили, чтобы мы торговали нефть по мировой цене. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить 12 долларов премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки – Европы, Украины, белорусский рынок», – сказал Лукашенко. Он добавил, что ответил президенту России: «Это наше уже преимущество (маржинальные рынки – прим. ВЗГЛЯД). А у вас преимущество, что у вас нефть есть».

Лукашенко добавил, что поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и наконец достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере.

Ранее Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД