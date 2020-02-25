ФАС начала расследование против производителя «Арбидола» из-за рекламы про коронавирус

ФАС возбудила дело в отношении компании «Отисифарм», производящей «Арбидол», из-за того, что в рекламе препарат позиционировался как эффективное средство от нового коронавируса.

«Возбудить производство по делу № 08/05/24-10/2020 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Рекламодателем указанной рекламы является АО «Отисифарм», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Рассмотрение дела запланировано на 10 марта.

Жалоба на радиорекламу поступила в конце января, в заявлении отмечалось, что в рекламе «Арбидол» назывался эффективным средством от коронавируса.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» – антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом», – сообщалось в рекламе.

Этот текст распространялся на на радиостанциях «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио».

Из рекламы следует, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против нового вируса, говорится в заключении ФАС.

«При этом препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены, и ученые всего мира ведут работу над вакциной против коронавируса», – отметили в ведомстве.

В инструкции к «Арбидолу» нет данных о его применении против инфекционных заболеваний, отметили в Научном центре экспертизы средств медицинского применения Минздрава России.

В Центре отметили, что задач по расширению показаний к применению «Арбидола» также не поступало.

«В настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата «Арбидол» для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19», – отметили там.

Между тем, 19 февраля минздрав Китая опубликовал новую предварительную версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019. В список рекомендованных препаратов для лечения включен противовирусный «Арбидол».

Ранее из-за коронавирусной инфекции аптеки многих российских городов значительно подняли цены на противовирусные препараты, за что Минздрав пригрозил привлечь их к ответственности.