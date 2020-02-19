Китай официально включил «Арбидол» в список препаратов от коронавируса

Минздрав Китая опубликовал новую предварительную версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019. В список рекомендованных препаратов для лечения включен противовирусный «Арбидол».

В документе говорится, что в пробные препараты добавлены «Хлорохинфосфат» и «Арбидол», также рекомендуется «Рибавирин» в комбинации с «Интерфероном» или «Лопинавиром/Ритонавиром».

Между тем в конце января бывший главный санитарный врач, академик Российской академии наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявлял, что «Арбидол» не входит в список 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса. Об этом сообщал ТАСС.

«Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них «Арбидола» нет. «Арбидол» как лечебный препарат и в нашей-то практике практически не применяется, он идет как профилактический, но при гриппе, и нет данных о том, что его применение для SARS и этой острой респираторной инфекции [эффективно]», – сказал он.

Онищенко предположил, что кто-то на этом пытается нажиться.

В Китае по состоянию на 19 февраля зарегистрировано более 74 тыс. 100 случаев заражения, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели.