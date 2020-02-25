Германию напугала вспышка коронавируса в Италии

Взгляд
25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
Разделы

Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
Перейти а раздел…

Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
Перейти а раздел…

Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

Китайский дракон больше не кажется странам Прибалтики слишком игрушечнымФото: REUTERS/Stringer
Крошечная Эстония смогла вызвать раздражение гигантского Китая – а все из-за того, что разведка Таллина официально объявила КНР «угрозой». Более того, эстонские политики сделали резкие заявления в адрес Пекина. А ведь еще недавно Таллин грезил о масштабных китайских инвестициях и мечтал много заработать на дружбе с Китаем. Что же произошло?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария

Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин рассказал, на кого пришлось «цыкнуть» для запуска крупных проектов
              Украинцы отказались эвакуироваться на родину с карантинного лайнераПутин назвал основную цель нацпроектовПоявились подробности о захвате Нейраба протурецкими боевикамиСтало известно об угрозе закрытия в России ряда сахарных заводов
              Пушков назвал ложную версию распространения коронавирусаВетеран СВР рассказал об обмене разведчика Козлова в 1982 годуБогатейшие люди мира за день рекордно обеднелиЭкс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
              Германию напугала вспышка коронавируса в ИталииВ Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной АрмиейПласидо Доминго извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинамиМалышева ответила на претензии о высокой стоимости лечения в ее медцентре

              Главная тема


              Запад стремится добить остатки технологических достижений России

              экс-министр обороны СССР


              Умер последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов

              «Академик Черский»


              Найдено объяснение смены курса способного достроить «Северный поток – 2» судна

              скоростная трасса


              Названа стоимость строительства дороги из Краснодара к Крымскому мосту

              Видео

              «так не получится»


              Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

              Ночные обыски


              Российских биатлонистов отбивают у итальянской полиции

              День Красной армии


              Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

              олигархический капитализм


              Англичане погубили бесплатное здравоохранение

              Самое лучшее


              Евгений Фатеев: Вообще-то мы очень богатые люди

              Другой ритм


              Вадим Жарко: Пора говорить о новом общественном договоре

              Эвакуация


              Анна Долгарева: От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?

              Германию напугала вспышка коронавируса в Италии

              25 февраля 2020, 11:01

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              На фоне вспышки коронавируса COVID-19 в Италии в Берлине прогнозируют осложнение ситуации и рост числа заболевших в ФРГ, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

              Шпан заявил, что «эпидемия коронавируса достигла Европы», и необходимо быть готовым к распространению болезни в Германии, передает Deutsche Welle.

              Он добавил, что «динамика ситуации – крайне высокая».

              С учетом того, что в Германии до сих пор зафиксированы всего 16 случаев заболевания, контактировавших с передатчиками вируса лиц еще возможно выявить.

              Если же число инфицированных возрастет, ситуация перейдет в «следующую фазу», когда основной акцент необходимо будет делать на лечение и на предоставление необходимых инструкций населению.

              На вопрос о том, может ли быть закрыт въезд в отдельные города ФРГ, министр здравоохранения сказал, что теоретически все возможно, однако целесообразным подобный шаг не является.

              «Начиная от отмены крупных мероприятий (...) до полной изоляции целых городов существует целый ряд промежуточных шагов», – указал Шпан, добавив, что власти всегда реагируют «соразмерно и пропорционально».

              Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер в свою очередь также высказал сомнение, что в Германии отдельные города могут быть полностью переведены на режим карантина.

              По его словам, в КНР это стало возможным только через привлечение военных.

              Между тем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, и, несмотря на большое количество заразившихся в Европе, ситуацию нельзя назвать глобальной пандемией – таким термином называют только «распространение нового вируса по всей планете».

              Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что «цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах».

              ВОЗ привела еще несколько фактов о коронавирусе: в данный момент смертность от него составляет 0,7%, пациенты с мягкими симптомами выздоравливают за две недели, с тяжелыми – до семи недель.

              Напомним, число умерших от последствий заболеваний, вызванных короновирусом, в Италии накануне достигло семи. Последние четыре жертвы – трое пожилых мужчин и женщина, страдающая раком.

              Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере Италии превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето. В регионе закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю, а также запретили массовые мероприятия. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

              В Китае число жертв коронавируса достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............