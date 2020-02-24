Эксперт спрогнозировал высокую явку на голосовании по Конституции

«Явка будет высокой. Потому необходимо, чтобы голосование проходило в открытом формате. И чтобы любой желающий мог беспрепятственно наблюдать этой за процедурой», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя продолжающееся обсуждение организации процедуры голосования по поправкам к Конституции России.

«Мы предполагаем, что в голосовании примет большое количество людей. Это показывают и социологические вопросы», – сказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Также на высокую явку указывает и то, что значимые группы граждан видят в поправках те или иные вопросы, которые напрямую затрагивают их интересы. Для кого-то это социальные гарантии, для кого-то – морально-нравственные вопросы, а для кого-то – вопросы суверенитета и запрета на отчуждение территорий России», – добавил собеседник.

Все это, по словам эксперта, накладывает большую ответственность и ставит серьезные задачи перед всей избирательной системной: от Центральной избирательной комиссии до комиссий на местах.

«Кроме того, это серьезный вызов для системы общественных палат и наблюдателей. Нам необходимо, чтобы голосование проходило в абсолютно открытом формате и было прозрачным. Чтобы любой желающий, общественные организации и гражданское общество в целом могли спокойно и беспрепятственно наблюдать за процедурой голосования. Это, в том числе, позволит точно зафиксировать результаты волеизъявления граждан», – заключил Григорьев.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что количество наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции будет ограничено только размерами помещения для голосования.

Предполагается, что количество общественных наблюдателей на голосовании значительно превысит 150 тысяч человек. Их подготовкой занимается сразу несколько общественных организаций, а также президентский Совет по правам человека и Общественная палата РФ.

Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.