В ЦИК рассказали о модели общероссийского голосования по Конституции

При проведении общенародного голосования за поправки в Конституцию будет использована модель выборов президента, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Основные стандарты, которые были использованы в кампании по выбору президента России, являются уникальными, и они нечасто встречаются в мировой практике. Что касается применяемой технологии – она, пожалуй, нигде в мире не применяется. Это изобретение России и к этой технологии сегодня ни у кого нет претензий или желания ее покритиковать», – цитирует «Федерал пресс» Булаева.

Через систему «мобильный избиратель» в любой территориальной избирательной комиссии, МФЦ, УИК или на портале «Госуслуг» каждый может переписаться на удобный ему избирательный участок.

По словам Булаева, достаточно зайти, написать заявление и можно ехать отдавать свой голос туда, куда переписались. Проголосовать дважды у таких лиц возможности не будет.

На выборах президента России этой услугой воспользовались 5,7 млн избирателей, напомнил зампредседателя ЦИК.

Булаев подчеркнул, что имеющаяся система ГАС «Выборы» позволяет в режиме реального времени отображать результаты голосования по каждому избирательному участку. Результаты по участку появляются в ЦИК раньше, чем в ИК субъекта, что исключает возможность коррекции результатов.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным. Между тем совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.