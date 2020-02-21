Названо число наблюдателей от общественных палат на голосовании по Конституции

Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сообщил, что количество общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к конституции значительно превысит 150 тыс. человек.

Григорьев сообщил в ходе экспертного семинара «Общество и выборы», организованного ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», что «количество наблюдателей (на голосовании) будет даже сильно больше, чем эти 150 тыс., что были на президентских выборах (2018 года)», передает ТАСС.

Он напомнил, что основная задача по наблюдению за голосованием ляжет на общественные палаты.

«Для нас эта ситуация жесткая, она более жесткая, чем она была даже на президентских выборах. С точки зрения общественного контроля ее нужно вести еще более масштабно, еще более четко (...) Мы дадим нашим общественным палатам все примеры, что лучше и как делать, тогда, когда это будет уже с точки зрения законодательства предъявлено», – отметил член ОП.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в четверг сообщил, что комиссия в ближайшее время заключит соглашение с ОП о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправке к конституции. По его словам, ОП будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые могут изъявить такое желание.

Напомним, глава Центризбиркома России Элла Памфилова по итогам выборов президента 2018 года сообщала, что за ходом голосования на избирательных участках следили 474 тыс. наблюдателей, из них 150 тыс. были направлены общественными палатами.

Кроме того, за выборами наблюдали 105 тыс. членов комиссий с правом совещательного голоса, 1 тыс. 515 иностранных и международных наблюдателей из 115 стран и 10,5 тыс. представителей СМИ.

В пятницу, 21 февраля, она сообщила, что количество наблюдателей на общероссийском голосовании по поправке к Конституции будет ограничено только размерами помещения для голосования.