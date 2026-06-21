Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.8 комментариев
Над Курской областью уничтожили 91 украинский беспилотник
За минувшие сутки над территорией российского приграничного региона перехватили десятки вражеских дронов, при этом обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.
На территории Курской области за прошедшие сутки нейтрализовали 91 беспилотный аппарат ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Max-канале. Жертв и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.
«Всего в период с девяти утра 20 июня до девяти утра 21 июня сбит 91 вражеский беспилотник различного типа», – отметил губернатор.
Он добавил, что противник 121 раз применил артиллерию по отселенным районам и совершил 15 атак дронами со взрывчаткой.
В результате ударов зафиксированы повреждения в селах Щекино, Малое Солдатское, Илек и Калиновка, а также в городе Льгове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июня в селе Степановка при атаке беспилотника пострадала местная жительница.
В середине июня украинский FPV-дрон атаковал здание автомагазина в Беловском районе.
В мае российские средства ПВО сбили над территорией Курской области 76 вражеских дронов.