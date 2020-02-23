Сенатор объяснил важность запрета на отчуждение территорий России

«Благодаря этой поправке к Конституции никто не сможет воспользоваться юридическими коллизиями, которые двояко трактуются политиками. Она исключит размен наших территорий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя продолжающееся обсуждение инициативы дополнить Конституцию запретом на отчуждение территорий России.

«Сегодня на Западе и на Востоке ведется много разговоров о нашей истории и границах. То страны Прибалтики предъявляют нам какие-то территориальные претензии, то Япония заявляет о готовности подписать мирный договор в том случае, если мы отдадим ей Курильские острова. Но учитывая русский менталитет – все это воспринимается крайне негативно и болезненно», – заметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«За этим стоит очень серьезная стратегия наших внешнеполитических оппонентов. Если ее реализовать, это приведет к серьезным экономическим, политическим и особенно военным потерям. Потому закрепление конституционной нормы «О недопустимости отчуждения части территории Российской Федерации» является очень важной», – подчеркнул сенатор.

«Я многие годы над этим размышлял и даже удивился, что эта формулировка появилась не у меня, а у нашего выдающегося актера и режиссера Владимира Машкова. Он выступил с очень правильной инициативой, которую я горячо поддерживаю», – добавил собеседник.

По его словам, в случае принятия данной поправки к Конституции в ходе всероссийского голосования «больше никто, никогда и ни при каких раскладах не сделает размен наших территорий».

«Территория России неделима. И благодаря этой поправке никто не сможет воспользоваться какими-то юридическими коллизиями, которые двояко трактуются из-за меняющейся политической конъюнктуры. Именно поэтому я поддерживаю данную поправку», – заключил Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент России заявил, что ему нравится идея актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Основном законе запрет на отчуждение территорий страны. «У нас, конечно, переговоры с партнерами проходят по некоторым вопросам (относительно территорий России), но сама по себе идея мне нравится. Юристов попросим сформулировать должным образом», – заявил Владимир Путин.

До этого Машков отметил, что у него есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у России Курилы, Крым или Калининград. Инициативу Машкова также поддержал писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

В то же время на Западе и в Японии разочаровались из-за поправки о запрете на отчуждение территорий России.

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.