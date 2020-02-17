На Западе разочаровались из-за поправки о запрете на отчуждение территорий России

Инициатива о закреплении в Конституции нормы о запрете отчуждения территории страны, которую поддержал президент России Владимир Путин 13 февраля, вызвала разочарование и негодование японских и западных экспертов.

В американских СМИ эксперты негативно отнеслись к этой инициативе. Так, эксперт по территориальным спорам США Криста Виганд из Центра исследований глобальной безопасности в Теннесси заявила изданию FortRuss, что «Россия не хочет играть по международным правилам», утверждая, что Япония и Украина «находятся в опасности», пишет Ruposters.

Часть претензий относится к ситуации в Арктике. Американский эксперт высказывает явное разочарование, что у стран Северной Европы в связи с принятием такой поправки пропадет шанс в будущем завладеть территориями России около Северного полюса.

«Россия, основываясь на свидетельствах о физических взаимосвязях под морем, заявила, что претендует на 1,2 млн квадратных километров территории, которая, как было установлено, переполнена природными ресурсами. В этой области Америка находит союзников в Канаде, Норвегии и Дании в качестве стран, которые утверждают, что находятся в этой области. Однако очевидно, что, как и в случае других территориальных споров, Америка, помимо экономического давления, не может существенно влиять на внутренние решения России в отношении ее территорий», – пишет издание FortRuss.

Японское издание Hokkaido Shimbun пишет, что принятие поправки в основной закон может серьезно осложнить непростые переговоры по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года. В правительственных кругах Японии, пишет издание, царит замешательство: там, кажется, осознали, что президент Путин признает действенность этого документа, однако предлагаемые поправки в Конституцию поставят ее выше международных законов и соглашений.

В целом японские СМИ традиционно сохраняют нейтральный формат публикаций, ожидая официальных заявлений от властей страны по этому поводу, чего нельзя сказать о читателях. Японский сегмент Facebook пестрит комментариями с явным разочарованием по поводу новых поправок в Конституцию.

«Наши законодатели должны понять, что эти земли не вернуть. Путин сказал, что он не отдаст северные территории. Наш министр иностранных дел должен подать в отставку», – пишут некоторые пользователи, отмечая, что внешняя политика Японии потерпела полное поражение.

«Все, северные территории потеряны окончательно», – пишут другие.

«А вы думали, их удастся взять деньгами и технологиями?» – отмечают третьи.

В европейских СМИ с сожалением отмечают, что размена территорий после принятия поправок в Конституцию не будет.

«Путину понравилась идея закрепить запрет на отчуждение территорий России в конституции, предложенная известным актером Машковым. Это может помочь России в будущем избежать катастрофических сценариев, запущенных элитами сверху, как это было в 1980-х и 1990-х, условного нового Ельцина. Путин с помощью этой поправки отправит также сигнал Западу, что никаких отступлений или размена территорий в будущем не будет. За этими амбициями стоит военная сила России, ее «армия и флот», – пишет швейцарское издание UncutNews.

Напомним, 13 февраля актер театра и кино Владимир Машков, который входит в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию, предложил на заседании с участием президента прописать в основном документе статью, которая запрещала бы передавать любые российские земли иностранным государствам. Владимир Путин одобрил идею и дал поручение юристам сформулировать ее «должным образом».