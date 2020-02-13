Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин заявил, что ему нравится идея актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий страны.

«А говорите, нужны юристы. У нас, конечно, переговоры с партнерами проходят по некоторым вопросам (относительно территорий России – прим. ВЗГЛЯД), но сама по себе идея мне нравится. Юристов попросим сформулировать должным образом», – заявил Путин на встрече с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.

До этого Машков отметил, что есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у России Курилы, Крым или Калининград, и предложил сформулировать «запрет на отчуждение территории России», в том числе на переговоры по этому поводу.

«В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока. И увидел у людей некоторые опасения, связанные с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что, пока Путин президент, они ничего не могут сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется – прекрасная формулировка – «окно возможностей», возможность забрать себе, например, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается даже к Калининграду. Могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и поправят, но мне кажется, что было бы неплохо сформулировать в Конституции запрет на отчуждение территории России. Отдавать нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», – сказал Машков.

Трансляцию встречи ведет «Россия 24».

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