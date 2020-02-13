Машков: Есть опасения, что после смены президента Россия может лишиться части территорий

Актер и режиссер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий и ведение переговоров на этот счет.

Машков на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию заявил, что видит опасения у людей относительно территориальной целостности России – особенно на границах страны.

«В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока. И увидел у людей некоторые опасения, связанные с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин президент, они ничего не могут сделать.

Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется - прекрасная формулировка - «окно возможностей», возможность забрать себе, например, Курильские острова.

Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается даже к Калининграду. Могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и поправят, но мне кажется, что было бы неплохо сформулировать в Конституции запрет на отчуждение территории России. Отдавать - нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», – заявил Машков.