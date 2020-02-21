Мостовой: Женщины неэстетично смотрятся в мужском футболе

Девушке допустимо играть в мужской команде, но когда речь идет о профессиональной игре – со стороны их участие смотрится неэстетично, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.

Организаторы первенства России по мини-футболу среди юношей не хотели допускать к участию в финале турнира капитана екатеринбургской команды ДЮСШ «Факел» Арину Акатьеву, сославшись на регламент. После того, как в ситуацию вмешался Российский футбольный союз, девочке все-таки разрешили участвовать.

«С одной стороны правильно, что допустили, с другой - лучше когда девочки играют с девочками, а мальчики – с мальчиками. Все равно разница видна, и как бы кто не хотел завышать, девочки все-таки уступают мальчикам по многим параметрам: физически, в координации и так далее», – говорит Мостовой.

Эксперт отмечает, что сегодня футбольные матчи часто обслуживают девушки-судьи, но и это не совсем правильно. Он поясняет, что со стороны это смотрится неэстетично.

«Природа создала мужчину и женщину – двух разных людей. Их незачем смешивать. На сегодняшний день существуют и женские хоккей, футбол и так далее. Я понимаю, если бы девушкам не разрешалось играть где-либо, но такого же запрета нет. Ничего плохого в совместной игре нет, но когда это выходит на профессиональный уровень ­– стоит разделять», – считает Мостовой

Летом 2019 года женщине впервые позволили судить матч за Суперкубок УЕФА, который проводился в Стамбуле. Работу арбитра высоко оценили как эксперты, так и болельщики.