В Дамаске прогремел взрыв, есть раненые

Государственное телевидение Сирии сообщило о взрыве в столице республики – Дамаске, есть раненые.

«Взрывное устройство приведено в действие в районе гаражей (автобусной станции – ред.) Баб-Мусалля в Дамаске, есть раненые», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

Агентство САНА подтверждает информацию о взрыве, отмечая, что несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

Позже стало известно, что в результате взрыва погиб один человек, еще два мирных жителя получили ранения. Об этом заявил представитель местной полиции.

Взорвавшееся устройство было спрятано в машине, которое находилось в районе Баб Мусалла в центре города. Полиция Дамаска ведет расследование.

С начала февраля это уже третий теракт в сирийской столице. Так, 7 февраля заминированный автомобиль взорвался в центральном районе Фахама, тогда пострадал один человек. 10 февраля в результате взрыва автомобиля пострадал один человек в районе Меззе на западе города. Ответственность за взрывы не взяла ни одна террористическая группировка.

Отметим, что ранее по Дамаску наносили авиаудары израильские силы, также происходили взрывы у ливанского посольства.