Вертолет Ка-52М может получить крылатую ракету с дальностью до 100 км

Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты (КР) «изделие 305», передает ТАСС.

Он уточнил, что «эта вертолетная КР может эффективно поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику противника, на дальности до 100 км».

Отмечается, что Ка-52М «получил усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и новую кабинную авионику». Также на машине доработана винтовая группа.

В холдинге «Вертолеты России» не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Напомним, в мае 2019 года сообщалось, что модернизированный боевой вертолет Ка-52М «Аллигатор» будет обладать большими возможностями для поражения целей на земле и в воздухе.

До этого сообщалось, что Минобороны в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных вертолетов Ка-52М. Планировалось, что модернизированная версия «Аллигатора» будет создана к 2022 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД