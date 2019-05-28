Разработчик рассказал о возможностях модернизированного Ка-52М

Модернизированный боевой вертолет Ка-52М «Аллигатор» будет обладать большими возможностями для поражения целей на земле и в воздухе, сообщил холдинг «Вертолеты России».

«Ведутся работы, связанные с еще большим увеличением дальности обнаружения и распознавания целей и, соответственно, увеличением возможностей применения вооружения для работы, как на земле, так и в воздухе», – приводит холдинг слова главы «Вертолетов России» Андрея Богинского, передает ТАСС.

Богинский отметил, что для Ка-52М модернизировали оптико-электронные системы, которые уже доказали свою эффективность.

«В кооперации активно прорабатывается вопрос увеличения броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения. Вторая задача – это унификация авиационных средств поражения с другими нашими вертолетами семейства Ми», – отметил он.

Ранее замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных вертолетов Ка-52М. По его словам, модернизированная версия «Аллигатора» будет создана к 2022 году.

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