Зоолог рассказал, почему самка из мема «Шерстяной волчара» вела стаю

Несмотря на то, что волчица из мема «Шерстяной волчара» бежала впереди стаи, это не значит, что она была там доминирующей, так как «тропящим» у этих животных может быть абсолютно любой, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Илья Володин.

Волк с «мощными лапищами» из мема 2017 года «Шерстяной волчара» оказался самкой, что очень удивило пользователей социальных сетей. О поле животного рассказал сам автор снимка.

«Во главе волчьей стаи всегда стоит самый сильный волк-вожак и его волчица. Да и сами стаи у волков небольшие: мама, папа, детки первого и второго выводка, больше у них не бывает, они малосоциальные. Доминирующим всегда является самец. А вот «тропить» спереди может абсолютно любой», – рассказывает Володин.

Ранее в декабре Google назвал самые популярные мемы года среди россиян. В их числе оказались «Зона 51», «Кодзима гений» и «Темная тема».